Marquinhos prolonge son contrat au PSG jusqu'en 2024

Marquinhos, un dossier important pour le Paris Saint-Germain

Marquinhos fait l'unanimité à Paris

Évoquée depuis quelques jours dans la capitale, la prolongation de contrat de Marquinhos a été officialisée par le PSG. ", a indiqué le club dans un communiqué.Marquinhos sera désormais lié au club jusqu'en juin 2024, tout comme Marco Verratti. La prolongation de contrat du Brésilien était un dossier important pour le Paris Saint-Germain. Vice-capitaine de l'équipe derrière Thiago Silva, Marquinhos est considéré comme l'un des joueurs les plus emblématiques du PSG sous l'ère QSI. Le champion d'Amérique du Sud avait été recruté à l'été 2013 en provenance de l'AS Roma.Depuis l'arrivée de Thomas Tuchel aux commandes, Marquinhos a pris une autre dimension en apprivoisant un rôle de sentinelle devant la défense.La prolongation de Marquinhos lance une phase retour très importante pour le PSG, qui va devoir désormais s'attaquer à ses deux dossiers les plus chauds - Kylian Mbappé et Neymar - tout en gérant les fins de contrat d'Edinson Cavani et Thiago Silva.