Marotta évoque l’avenir de Lautaro Martinez (Inter)

Lautaro Martinez est toujours un joueur de l’Inter Milan. Et la donne n’est pas encore prête à évoluer. Annoncé depuis plusieurs semaines du côté de Barcelone, l’attaquant argentin continue de défendre les couleurs nerazzurri. A en croire le discours tenu par la direction lombarde, il y aurait même de fortes chances pour que ça soit encore le cas à l’entame du prochain exercice. Le joueur n’ayant émis aucun désir de partir, et le prétendant catalan tarde à se manifester avec une offre en bonne et due forme.

Lautaro Martinez reste concentré sur le terrain

« Lautaro ? Au-delà des dates et des enjeux contraignants, l'Inter ne veut pas renoncer à ses champions et à ses joueurs intéressants, a affirmé dimanche soir Beppe Marotta, le directeur général intériste, au micro de DAZN. Nous ne ferons des évaluations que si le joueur est prêt à partir : pour l'instant, il n'a pas exprimé ce souhait. Être un joueur de l'Inter signifie être le joueur d'une grande équipe et c'est une source de fierté ».

L’Inter reste inflexible concernant le prix de transfert de l’ancien buteur de Racing Club. À moins d’une offre de 111M€, il ne le libérera pas celui qui pèse cette saison presque un quart de ses buts (17 réalisations et 3 passes décisives).