Mariano Diaz (Real Madrid) vers un retour à Lyon ?

Zinedine Zidane laissait entendre récemment qu'il n'était pas contre un départ pour Brahim et Mariano Diaz cet hiver. Ce dernier n'a pas joué la moindre minute au Real Madrid depuis le début de la saison et un départ ne semble pas illogique.Le joueur aux dix-huit buts inscrits en trente-quatre matches de Ligue 1 lors de son passage au sein du club rhodanien viendrait pallier aux absences de. Le Progrès précise que Lyon pourrait obtenir un prêt de six mois, sans la moindre contrepartie financière, avec pour seule dépense le salaire de Mariano, qui culmine à 2 millions d'euros.