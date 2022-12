Alors que la Coupe du Monde bat son plein, les principaux directeurs sportifs et présidents de clubs surveillent attentivement les performances des acteurs engagés dans ce Mondial. Et Nasser al-Khelaïfi ne fait pas exception à la règle. Le Président du PSG, présent au Qatar, a même un œil particulièrement attentif sur les prestations d'un certain Marcus Rashford, déjà associé au Paris-Saint-Germain l'été dernier, et libre en juin prochain. Dans un entretien accordé à SkySports, NAK a avoué qu'il n'était pas contre une arrivée du Mancunien en France !

«C'est un joueur vraiment épatant. Si c'est gratuit, tous les clubs seront après lui, c'est certain. Nous ne le cachons pas, nous avons parlé auparavant. Mais le moment n'était pas propice pour les deux parties ! Peut-être cet été, pourquoi pas ? S'il est agent libre, nous pouvons bien sûr lui parler directement, mais nous n'allons pas lui parler maintenant. Laissons-le se concentrer sur la Coupe du monde. Puis après en janvier, avec un peu de chance, si nous sommes intéressés, nous lui parlerons» a déclaré le Président parisien. Marcus Rashford aura l'occasion de se montrer une nouvelle fois face aux Bleus de Kylian Mbappé, peut-être son prochain coéquipier, en quarts de finale de la Coupe du Monde.