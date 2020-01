Marco Verratti (PSG) est « le meilleur milieu au monde » selon Téji Savanier

S'il n'a pas épargné par ses détracteurs, Marco Verratti compte aussi son lot d'admirateurs dans le paysage du championnat de France. C'est le cas du milieu offensif de Montpellier Téji Savanier. Dans un entretien accordé ce mardi à France Football, l'ancien Nîmois a dit tout le bien qu'il pensait de l'international italien, estimant même qu'il est tout simplement une référence mondiale à son poste.

"Chaque fois que je regarde jouer Verratti, je me régale"

"Pour moi, c’est le meilleur milieu au monde. Chaque fois que je le regarde jouer, je me régale", a expliqué Téji Savanier. J’essaie de copier son jeu, notamment son contrôle du ballon et son placement. Mais je ne suis pas dupe, Verratti, c’est Verratti, et Savanier, c’est Savanier ! Je le suis depuis qu’il est arrivé au PSG. Sans trop y croire, j’espérais le rencontrer sur un terrain. Et ce jour est arrivé la saison dernière. D’être à quelques mètres de lui dans le tunnel avant le match reste un grand souvenir. À la fin de la rencontre, je lui ai demandé d’échanger nos maillots, ce qu’il a accepté". Des propos que celui que l'on surnomme le "petit hibou" devrait apprécier.