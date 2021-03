Marcelo prolonge l'aventure avec l'OL

Marcelo rempile à Lyon. Le rhodanien a annoncé la prolongation de contrat de son expérimenté défenseur central. "L’Olympique Lyonnais est heureux d’informer de la prolongation de contrat de son défenseur brésilien Marcelo Guedes Filho, pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2023", a indiqué l'OL dans un communiqué officiel publié sur ses supports digitaux ce mardi.

Marcelo veut "inscrire (son) nom dans l'histoire de ce grand club"

"Arrivé à l’OL en juillet 2017 pour 3 ans en provenance du club turc de Besiktas, Marcelo avait prolongé son contrat une première fois, un an plus tard, jusqu’au 30 juin 2021. Leader incontournable de la défense lyonnaise, le sud-américain a honoré récemment son 156ème match avec l’OL (7 buts) en 4 saisons, portant également à plusieurs reprises le brassard de capitaine", peut-on également lire dans ce communiqué au sujet du joueur de 33 ans.

"Cela fait déjà 4 ans que je suis à l’OL. Je connais bien les lieux et toutes les personnes qui composent le club. C’est un vrai plaisir pour moi de poursuivre l’aventure. Il y a tout pour réussir ici et pour progresser. J’espère bien remporter un trophée avec l’OL et inscrire mon nom dans l’histoire de ce grand club", s'est enthousiasmé le défenseur.