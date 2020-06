Maradona veut attirer Ronaldinho à Gimnasia

Et si deux des meilleurs joueurs de l’histoire du football étaient réunis dans un même club ? L’un comme entraineur, et l’autre comme joueur. C’est ce à quoi pense Diego Maradona en ce moment en tentant de convaincre Ronaldinho de signer pour sa formation de Gimnasia La Plata, celle qu’il coache depuis l’automne dernier. L’information a été révélé par le site argentin El Dia, en indiquant qu'El Pibe Del Oro croit fermement à ce pari.

Ronaldinho n’est pas libre, au sens premier du terme

Une réunion Maradona et Ronaldinho au sein d’un même club semble très excitante sur le papier, même si les deux légendes sud-américaines sont aujourd’hui bien loin du sommet. Mais, pour que cette idée se concrétise, il faudra surmonter de nombreux obstacles. Il y a d'abord les moyens du club argentin, qui sont très limités. Il y a aussi la forme physique de Ronaldinho, qui est très incertaine à quarante printemps et cinq ans sans matches joués au plus haut niveau. Enfin, il y a la disponibilité de Ronnie. Ou plutôt son indisponibilité. Le Ballon d’Or 2005 se trouve actuellement en résidence surveillée au Paraguay après avoir été emprisonné plusieurs semaines dans ce pays. Le retour sur les terrains doit être certainement la dernière de ses préoccupations.