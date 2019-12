Manuel Pellegrini doute de son avenir à West Ham

Entre West Ham et Manuel Pellegrini, l’aventure semble arriver à son terme. Renversés par Arsenal lundi (1-3), les Hammers sont 16emes de Premier League après avoir déjà perdu huit fois cette saison. Présent devant la presse jeudi, à deux jours de la rencontre face à Southampton, l’entraîneur du club londonien Manuel Pellegrini a évoqué son avenir : « Nous avons vraiment besoin de gagner le match mais peut-être que je ne serai plus à mon poste lundi, a-t-il déclaré. Prendre seulement cinq points lors des derniers matches n'est pas du tout suffisant. »

Puis le technicien chilien a rappelé quel était son projet initial : « Je l'ai dit dès mon arrivée ici, je voulais essayer de jouer d'une manière différente de celle que West Ham jouait lors des autres saisons et pas seulement lutter pour le maintien. Ce n'est pas mon but. Et bien sûr que je ne suis pas ravi. » Pas ravi… et bientôt plus sous contrat ?