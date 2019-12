Manuel Neuer (Bayern) n’écarte pas un départ à l’étranger

Manuel Neuer, l’un des meilleurs portiers de sa génération, évolue eu Bayern Munich depuis 2011. Étant aujourd’hui âgé de 33 ans, l’Allemand est pressenti pour achever sa carrière en Bavière. Mais, ce n’est pas forcément le plan qu’il prévoit pour la suite de son parcours. Tout en assurant qu’il était toujours très heureux du côté de l’Allianz Arena, le brillant gardien a fait savoir qu’une expérience à l’étranger pourrait éventuellement l’intéresser.

Neuer veut rester dans le football à la fin de sa carrière



C’est dans une interview accordée au magazine Kicker que le champion du monde 2014 a apporté des précisions concernant son avenir. « Je n'ai jamais dit que je mettrais fin à ma carrière en Allemagne, a-t-il assuré. Mais je n'ai pas dit non plus que je quitterais le Bayern. Pour le moment, je ne peux pas imaginer jouer à l'étranger, mais je sais que dans ce milieu tout va très vite. Donc, peut-être que ça changera. Je me sens bien dans la région et je ne voudrais pas nécessairement partir ». L’ancien sociétaire de Schalke 04 a aussi évoqué son après-carrière, étalant son souhait de rester dans le football : « Je voudrais avoir un emploi plus tard qui me met au défi dans n'importe quel rôle. J'aimerais rester impliqué dans le football et faire quelque chose qui m'inspire et m'excite». Des déclarations qui devraient vite arriver aux oreilles de Karl-Heinz Rummenigge, le patron des champions d’Allemagne.