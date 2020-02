Manuel Neuer (Bayern Munich) dans le flou au sujet de son avenir

Arrivé au Bayern Munich à l'été 2011, Manuel Neuer le sait : son aventure chez le « Rekordmeister » se rapproche petit à petit de son terme. Désormais âgé de 33 ans, le portier allemand - dont le contrat actuel court jusqu'en 2021 - devra composer avec la concurrence d'Alexander Nübel dès la saison prochaine. Pas de quoi déstabiliser le gardien formé à Schalke 04, qui a fait part de son souhait de rester aussi longtemps que possible en Bavière. « Mon plan est de continuer à jouer au football pour le Bayern, a martelé le champion du monde 2014 au sortir du nul contre Leipzig (0-0). Alexander Nübel sera là à partir de l'été 2020 et, ensuite, cela continuera. Et pour moi, cela continuera jusqu'en 2021. J'ai assez de temps pour parler aux dirigeants. » Avant d'ajouter, au moment d'évoquer une éventuelle prolongation : « Il n'y a pas de signaux, il n'y a rien que nous ne puissions annoncer. »