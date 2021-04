Mandanda, ses propos étonnants sur son avenir

Lié contractuellement à l'OM jusqu'en juin 2024, Steve Mandanda achèverait donc son contrat actuel avec son club de cœur à 39 ans. Dans des propos au magazine Onze Mondial, le portier international français a glissé qu'il ne comptait pas partir de l'OM, évoquant même une éventuelle reconversion.

"À Marseille, forcément..."

"Je vois mon avenir forcément ici, à Marseille, parce que j’ai tout appris ici, tout gagné, tout vécu. Donc je le vois au club. Dans quel rôle ? Comment ? Quand ? Je ne sais pas encore. Ce qui est sûr, c’est que je ne m'imagine pas ailleurs qu’ici. Et oui, je pense rester dans le football. Ce sport berce ma vie depuis mon enfance. Je n’ai fait que du foot dans ma vie. Je pense notamment à ce que j’ai pu apprendre durant mes années au centre de formation. Mais aujourd’hui, dans mon esprit, rien n’est véritablement arrêté. Je ne sais pas encore dans quelle filière j’aurai envie d’être. Est-ce que ce sera sur le terrain ou en dehors, je ne peux pas encore le dire", a confié Steve Mandanda, qui s'est projeté après sa carrière de joueur. "J’ai encore cette envie et ce besoin de jouer. À partir du moment où je suis encore sur le terrain, c’est difficile de me projeter. Aucun poste ne m’intéresse pour le moment".