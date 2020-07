Mandanda : ''Finir ma carrière à l'OM''

Le portier marseillais, qui est arrivé à l'OM en 2008 et qui est très attaché à la formation phocéenne, se verrait bien y finir sa carrière : "Je suis très attaché au club. Je suis le joueur qui a disputé le plus de matches dans l’histoire de l’OM (549, toutes compétitions confondues, ndlr) aujourd’hui, ce n’est pas rien, quand on sait la difficulté d’y durer. J’aime ce club, la ville, j’aime tout ce qui se passe autour. Ma volonté, bien sûr, c’est de finir ma carrière ici mais je ne suis pas le seul à décider'', a confié Steve Mandanda dans les colonnes de L'Equipe ce jeudi.

"Pas le seul à décider"

L'international français a également évoqué l'incertitude autour du départ du coach phocéen André Villas-Boas il y a quelques semaines. L'OM avait alors frôle la crise institutionnelle, avant que tout ne rentre dans l'ordre : "Le coach a décidé de rester. Si j'ai pu avoir une voix qui a permis de faire basculer les choses du bon côté, tant mieux, mais je pense sincèrement que c'est l'ensemble du groupe, l'ensemble de nos mots qui ont fait la différence. Ça montre d'ailleurs l'union de ce groupe. Notre volonté a compté, je pense, mais il y a eu aussi beaucoup d'autres paramètres dans sa réflexion", a-t-il ajouté.