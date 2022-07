Manchester Utd : Ronaldo absent à l'entraînement et sur le départ ?

Ronaldo, 37 ans, a disputé la Ligue des champions dix-neuf saisons de suite. Il serait très déçu que Manchester United ait échoué à s'y qualifier pour la saison prochaine, n'ayant terminé que sixième de la Premier League. Malgré l'arrivée d'un entraîneur de renom, le Néerlandais Erik ten Hag, en provenance de l'Ajax Amsterdam, Ronaldo, selon la presse, ne pense pas que MU puisse se battre au plus haut niveau dans un avenir immédiat. Au crépuscule de sa carrière, le quintuple Ballon d'Or, à qui il reste un an de contrat avec les Red Devils, serait tenté, selon différents médias britanniques, de rejoindre un club qualifié pour la C1 - dont il est le meilleur buteur - pour un ultime challenge.

Et si les dirigeants de Manchester United affirment de manière catégorique que leur buteur-vedette n'est pas à vendre, la presse affirme que l'agent du joueur, Jorge Mendes, aurait déjà tâté le terrain auprès des dirigeants du Bayern Munich et de Chelsea. Les performances de Ronaldo, de retour il y a un an à Manchester United, ont été en deçà de ses standards habituels. L'ex-joueur du Real Madrid et de la Juventus Turin l'a néanmoins terminé dans la peau du meilleur buteur de son club, avec 24 buts.