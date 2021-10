Depuis plusieurs mois déjà, l'avenir de Paul Pogba est source de nombreuses discussions du côté de Manchester United. En fin de contrat en juin 2022, le milieu de terrain français n'a toujours pas décidé où il évoluerait la saison prochaine et il faudra encore de la patience aux dirigeants mancuniens pour en savoir plus, la faute à un Mino Raiola à la manœuvre pour faire monter les enchères.



D'après les informations de AS, l'agent de Paul Pogba a indiqué à Manchester United qu'il ne serait aucunement question de discuter d'une quelconque prolongation avant le mois d'avril. Pas de très bon augure pour les Red Devils puisqu'à partir de janvier, le champion du monde tricolore sera libre de signer où bon lui semblera. Avec une telle manière de faire, Mino Raiola espère quant à lui tirer le meilleur partie de la situation de son poulain.