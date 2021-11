"Zidane ne viendra jamais à Manchester United", a récemment clamé Steve McManaman, ancien partenaire du Français au Real Madrid et aujourd'hui consultant pour les médias anglais. Pour autant, les dirigeants des Red Devils semblent très loin de partager cet avis et ils seraient même à pied d’œuvre pour tenter d'attirer le champion du monde 1998 sur leur banc, en remplacement d'Ole Gunnar Solskjaer.



Selon le Sunday Times, United est en plein travail et "intensifie ses efforts" pour "persuader Zidane de remplacer le Norvégien". Et le média explique que le club mancunien compte beaucoup sur deux anciens joueurs de "Zizou" au Real pour faire enfin pencher la balance en sa faveur. Cristiano Ronaldo et Raphaël Varane pourraient donc être mis à contribution pour une mission de lobbying.

Zidane très demandé

Hormis à Manchester United, le nom de Zinédine Zidane revient avec insistance du côté du Paris Saint-Germain et surtout de l'équipe de France où la succession de Didier Deschamps devrait s'ouvrir après la Coupe du monde 2022.