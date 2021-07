Manchester United : Vinicius Jr dans les bagages avec Varane ?

Le Real Madrid aurait proposé Vinicius Jr à Manchester United, alors que la négociation autour du transfert de Raphael Varane prend une tournure intéressante. Le Français est la cible principale d'Ole Gunnar Solskjaer maintenant que le transfert de Jadon Sancho depuis le Borussia Dortmund est achevé. United s'est montré très intéressé jusqu'à présent, mais le Real vendra uniquement au prix qu'il considère adapté. Il semble que les géants espagnols aient également essayé une méthode différente.

Vinicius en plus de Varane ?



Ainsi, selon une indiscrétion du Mirror, Madrid a cherché à profiter de l'intérêt des Red Devils pour Varane en proposant également Vinicius Jr. L'intérêt des géants de la Liga pour le Parisien Kylian Mbappé est notoire, mais les dirigeants merengue ont besoin de fonds pour sécuriser sa signature. Le Real voudrait au moins 75 millions d'euros pour Vinicius Jr et bien que Manchester United soit tenté, les Mancuniens ne veulent pas dépenser ce montant et un accord de prêt pourrait donc être conclu entre les deux parties, toujours selon la même source. Pour rappel, avec le retour de Gareth Bale de prêt et depuis le Brexit, le Real compte un joueur extracommunautaire en trop et un départ de Vinicius serait donc le bienvenu.