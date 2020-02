Manchester United veut boucler l’arrivée de Grealish (Aston Villa) dans les prochains jours

Alors que Manchester United s’est considérablement renforcé avec l’arrivée de Bruno Fernandes cet hiver, les Red Devils comptent encore se renforcer dans l’entrejeu dans les prochains mois. Notamment pour compenser un éventuel départ de Paul Pogba. L’un des noms qui revient avec insistance depuis plusieurs mois est celui de Jack Grealish, qui brille avec Aston Villa. Le milieu offensif de 24 ans brille depuis le début de saison, avec sept buts et six passes décisives en Premier League. Et le club mancunien est visiblement déterminé à le recruter l'été prochain. Selon le Daily Mail, Man U veut même finaliser l’opération avant la fin du mois de février, soit… dans les prochains jours.

Man United prêt à payer 53,5 millions d’euros pour Grealish

Un chèque de 53,5 millions d’euros serait même déjà prêt à arriver sur le bureau du 17eme de Premier League. Si United veut boucler ce dossier si vite, c’est que Grealish pourrait prendre encore beaucoup de valeur dans les prochains mois. Le jeune talent a en effet des chances de faire partie de la liste de Gareth Southgate pour l’Euro qui débutera en juin, ou du moins d’être appelé pour la première fois avec les Three Lions pour le rassemblement de mars. Sans compter qu’à ce rythme-là, ses statistiques vont encore considérablement gonfler en club. Reste donc à savoir si les Villans vont vouloir assurer le coup en le vendant le plus rapidement possible, ou attendre pour faire grimper le prix de leur joyau… et les enchères.