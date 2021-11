Il s'était encore donné un peu de temps l'été dernier. Un an après avoir quitté l'Ajax Amsterdam pour Manchester United, Donny van de Beek comptait encore sur sa bonne étoile et sur la volonté d'Ole Gunnar Solskjaer de lui offrir enfin un temps de jeu plus conséquent avec les Red Devils. Mais trois mois après le début de cette nouvelle saison, l'homme de 24 ans n'a pas vu sa situation s'améliorer et il est désormais prêt à partir.



Et cela tombe bien car les candidats sont nombreux pour l'accueillir. En Angleterre par exemple, Everton a déjà fait part de son intérêt et plus récemment, c'est Arsenal qui a levé la main. D'après le Manchester Evening News, le club londonien souhaiterait obtenir le prêt de l'international néerlandais qui n'a joué que 154 minutes (en 5 matchs) depuis le début de la saison.

Un joueur polyvalent



Les Gunners souhaiteraient profiter de l'expérience d'un joueur ayant déjà atteint les demi-finales de la Ligues des champions, mais aussi de sa polyvalence au milieu de terrain. Cette fois, si les contacts se confirment, Donny van de Beek pourrait bien quitter Old Trafford.