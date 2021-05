Cet été devrait être mouvementé du côté d'Old Trafford. Au terme d'une saison globalement satisfaisante, Manchester United anticipe déjà la suivante et compte bien se renforcer, quitte à laisser filer nombre de ses actuels pensionnaires. Pas moins de dix joueurs pourraient ainsi partir voir si l'herbe est plus verte ailleurs.



Et presque toutes les lignes sont concernées selon AS, à commencer par les gardiens. En concurrence avec Dean Henderson, David de Gea pourrait être vendu en cas d'offre intéressante. Sergio Romero et le vétéran Lee Grant ne seront pas conservés, même en cas de proposition plus faible qu'espérée. En défense, le jeune Brandon Williams serait également sur la liste.

Pogba, l'incertitude

Autre défenseur qui ne restera pas, Diogo Dalot, qui retournera à l'AC Milan à la fin de son prêt. Idem pour Andreas Pereira qui repartira à la Lazio Rome. Mais c'est surtout au milieu de terrain que les choses vont le plus bouger. Les expérimentés Juan Mata (33 ans) et Nemanja Matic (32 ans) devraient être transférés. Pour Jesse Lingard, c'est encore la grande inconnue. Sera-t-il vendu ou United voudra-t-il récupérer un joueur qui a retrouvé son football à West Ham ?



Enfin, le dossier le plus sensible sera celui de Paul Pogba. Si le joueur a refusé de discuter avant la fin de la saison, la tendance est tout de même à un départ d'Old Trafford. Son agent, Mino Raiola, cherchera sûrement à faire monter les enchères. Pas sûr que les dirigeants de Manchester United soient une fois de plus prêts à des folies pour conserver le milieu tricolore.