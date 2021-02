Comme Zlatan Ibrahimovic quatre ans avant lui, Edinson Cavani a quitté le Paris Saint-Germain (à l'été 2020) pour s'engager avec Manchester United. Une expérience plutôt concluante pour l'attaquant uruguayen qui était arrivé comme agent libre et avait paraphé un contrat d'un an. A quelques mois de l'échéance, les Red Devils envisageraient de prolonger le vétéran. A trente-quatre ans, Edinson Cavani a montré qu'il pouvait encore rendre de fiers services. Même s'il n'a inscrit que sept buts en vingt-quatre apparitions sous le maillot mancunien, l'ancien du Napoli fait toujours preuve d'un professionnalisme qui force le respect de ses partenaires et de son entraîneur. Ole Gunnar Solskjaer serait ainsi prêt à le conserver plus longtemps : "Il faut en discuter, a-t-il indiqué au Daily Mail. Nous parlons toujours avec nos joueurs, et étant donnée la situation de son contrat, nous sommes ravis de ce qu'il a fait."

Un an de plus ?



Une satisfaction qui pourrait donc pousser Manchester United a s'offrir un peu plus longtemps les services d'Edinson Cavani. Actuellement touché à un muscle, l'Uruguayen n'a pas pu participer à l'écrasante victoire des siens ce mercredi sur le terrain de la Real Sociedad (0-4), en seizièmes de finale de la Ligue Europa.