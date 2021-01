Manchester United tient enfin Amad Diallo (officiel)

Manchester United tient enfin Amad Diallo. Le jeune milieu offensif ivoirien est devenu officiellement un joueur des Red Devils ce jeudi en signant un contrat jusqu'en 2025, assorti d'une année supplémentaire en option. Le club mancunien avait trouvé un accord avec l'Atalanta Bergame dès le 5 octobre, mais le transfert définitif de l'attaquant de 18 ans était conditionné au résultat de sa visite médicale et à la délivrance d'un permis de travail. C'est donc chose faite.

« Cela lui prendra du temps pour qu'il s'adapte, mais sa vitesse, sa vision du jeu et son fantastique sens du dribble lui seront utiles pour accomplir cette transition, a déclaré l'entraîneur de MU, Ole Gunnar Solskjaer. Il a toutes les qualités requises pour devenir un joueur important pour Manchester United dans les prochaines années. » La recrue a fait cinq apparitions, pour un but, en équipe première de l'Atalanta : quatre en Serie A et une en Ligue des Champions, contre Midtjylland (1-1) le 1er décembre.