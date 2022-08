Manchester United : Ten Hag boucle quasiment le dossier Ronaldo

Un mercato presque terminé sauf "en cas de grande opportunité"



Ten Hag à la question si Ronaldo reste et est dans ses plans: "C'est clair, bien sûr. Je viens de dire que nous avons besoin de joueurs de qualité pour couvrir tous les matchs, pour maintenir la régularité. C'est ce que nous nous efforçons de faire."

Pour le moment, Cristiano Ronaldo est toujours un élément de Manchester United. Et à moins de 35 heures de la clôture du mercato estival, cela semble parti pour durer au moins jusqu'à fin juin, et le terme du contrat du quintuple Ballon d'Or avec les Red Devils. Lorsqu’on a demandé à Erik ten Hag si il comptait sur l'attaquant âgé de 37 ans ce mercredi, la réponse n'a pas tardé :a-t-il affirmé. Puis de préciser qu'il ne fallait pas s'attendre à des mouvements importants à Old Trafford : "".La dernière officialisation devrait donc être celle d'Antony, en provenance de l'Ajax Amsterdam. Si un accord a été trouvé pour 100 millions d'euros bonus inclus mardi, ce transfert n'est pas encore réglé. "Nous devons déjà finaliser sa signature. Il y a un accord entre les clubs, mais les documents ne sont pas signés donc je ne peux pas m’avancer plus sur ce dossier. On doit se renforcer offensivement, car nous avons de nombreux matchs à disputer. Nous avons besoin de quantité et de qualité", a analysé le coach de Manchester United.Jeudi, Manchester United se déplacera sur la pelouse de Leicester lors de la 5ème journée de Premier League (21 heures)., à l'inverse des deux dernières rencontres, face à Liverpool (2-1) et Southampton (0-1).