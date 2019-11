Manchester United sollicite Richarlison (Everton)

Les dirigeants de Manchester United continuent d’explorer les différentes options pour améliorer leur secteur offensif en janvier prochain. Ces derniers jours, plusieurs noms ont circulé du côté d’Old Trafford et le dernier en date est celui de Richarlison, l’avant-centre d’Everton. Sky Sports indique que l’international brésilien émerge parmi les principales cibles d’Ole Gunnar Solskjaer en raison de son profil et du fait qu’il connait très bien le championnat anglais. Le coach norvégien privilégierait même cette piste plutôt qu’à celles menant aux vieux briscards de la Serie A que sont Mario Mandzukic (Juventus) et Edin Dzeko (AS Rome). Actuellement, MU ne possède que Marcus Rashford comme véritable numéro 9 et c’est assurément trop peu pour espérer tenir sur le long de la saison et viser le Top 4.