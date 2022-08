Manchester United s'offre le prodige Antony de l'Ajax

"Manchester United a trouvé un accord avec l'Ajax pour le transfert d'Antony, qui reste soumis à une visite médicale, à la finalisation des termes du contrat avec le joueur et aux formalité (administratives) internationales", ont écrit les Red Devils. L'Ajax précise dans son communiqué que la somme se décompose en 95 M EUR de paiement fixe et 5 M EUR de bonus divers. Il s'agit du plus gros transfert de l'histoire pour un joueur évoluant dans le championnat néerlandais, ont souligné des médias locaux, la marque de référence précédente étant les 86 M EUR, bonus compris, déboursés par Barcelone pour faire venir Frenkie De Jong. Manchester, dont trois propositions précédentes avaient été refusées par l'Ajax, avait fait du joueur de 22 ans l'une de ses priorités lors du mercato sur les conseils de leur entraîneur Erik ten Hag, qui l'a eu sous ses ordres à Amsterdam lors des deux dernières saisons.

Ten Hag a d'ailleurs déjà fait venir à Old Trafford le défenseur international argentin Lisandro Martinez, lui aussi un transfuge de l'Ajax, pour 67 M EUR et Tyrell Malacia, latéral gauche en provenance du Feyenoord, pour 17 M EUR. Les Red Devils se sont aussi renforcés au milieu de terrain avec le Brésilien Casemiro, du Real Madrid, pour plus de 80 M EUR, alors que le meneur de jeu danois Christian Eriksen s'était engagé libre. L'arrivée prochaine d'Antony pourrait aussi inciter Manchester United à se montrer moins inflexible sur un éventuel départ de Cristiano Ronaldo, qui a affiché depuis deux mois son envie de quitter le club. Les prétendants crédibles ne sont pas légion, mais après avoir perdu sa place de titulaire et à quelques mois du Mondial, on imagine mal le Portugais, qui veut par dessus tout disputer la Ligue des Champions, réduit au rôle de simple remplaçant toute la saison.