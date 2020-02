Manchester United se fait prêter Odion Ighalo (Shanghai Shenhua)

Dans la nuit de vendredi à samedi, Manchester United a communiqué sur le prêt de l'attaquant nigérian Odion Ighalo depuis le Shanghai Shenhua jusqu'au terme de la saison. Le joueur s'y trouvait depuis février 2019. Ighalo va ainsi retrouver e championnat anglais trois ans après son départ de Watford.

✍ #MUFC can confirm that Odion Ighalo will join us on loan from Shanghai Shenhua until the end of the season.