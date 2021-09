Manchester United : Ronaldo dévoile le rôle de Ferguson dans son retour

"Il a été la principale clé"

. Après trois saisons passées en Serie A, sous le maillot de la Juventus Turin, le quintuple Ballon d'Or est revenu du côté d'Old Trafford, cet été. Engagé pour deux saisons (avec une troisième en option), Ronaldo a connu Ferguson lors de son premier passage à Manchester United, survenu entre 2003 et 2009 avant que par la suite il ne prenne la direction du Real Madrid. Ce mercredi, lors d'un entretien accordé au site officiel du club anglais, le joueur a dévoilé l'importance considérable de Ferguson dans ce mouvement."Comme tout le monde le sait, depuis que j'ai signé ici à 18 ans, Sir Alex Ferguson a toujours été la clé. Je me rappelle quand nous avons joué contre Manchester United lorsque j'étais encore au Sporting Portugal. Pour moi, Sir Alex est comme un père dans le football., a-t-il clamé.Un temps courtisé par Manchester City durant le mercato estival, Ronaldo aurait été convaincu par un appel du légendaire entraîneur des Red Devils d’après Manchester Evening News. Selon cette source, Ferguson aurait appelé son ancien joueur afin de le convaincre de s’engager avec son ancien club, et pas en faveur du Manchester City de Pep Guardiola. Entré en jeu lors de la première journée de Serie A avec la Juventus face à l'Udinese, le 22 août dernier, Ronaldo pourrait débuter à nouveau avec les Red Devils le 11 septembre face à Newcastle en Premier League (16 heures) dans un Old Trafford qui l'attend certainement avec un enthousiasme conséquent.