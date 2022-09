Manchester United : Ronaldo aurait refusé une proposition de 242 millions d'euros

Un chiffre absolument fou. Désireux de quitter Manchester United durant l'été afin de disputer la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo n'est, pour le moment, qu'un simple remplaçant dans l'esprit de son entraîneur à Old Trafford, Erik ten Hag. Si le quintuple Ballon d'Or n'a il est vrai pas effectué la préparation avec le club anglais, ce ne sont pas les propositions qui ont pu manquer. Lié au PSG, à Naples, au Bayern Munich, à l'OM ou encore au Sporting, l'attaquant âgé de 37 ans aurait reçu une offre concrète totalement folle.



Selon des informations de The Athletic, le club saoudien d'Al Hilal, champion en 2022, aurait proposé la modique somme de … 2,32 millions d'euros par semaine, soit 242 millions d'euros sur une période de deux ans à Ronaldo. Proposition refusée par le joueur sous contrat jusqu'en 2023 avec Manchester United, qui voudrait se préparer au mieux afin de disputer la prochaine Coupe du monde sous le maillot du Portugal (20 novembre-18 décembre 2022). En effet, il s'agira - très certainement - de la dernière chance de Ronaldo de conquérir ce trophée si désiré à ses yeux.

