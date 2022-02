Des fans de MU trop rêveurs ?

Manchester United est pressenti pour se montrer très actif lors du prochain mercato estival. De nombreux grands joueurs sont annoncés chez les Red Devils et parmi eux le défenseur français Jules Koundé, mais aussi le milieu de terrain Declan Rice et l’attaquant Erling Haaland.La question a été posée à Ralf Rangnick, le coach de l’équipe. Samedi, sur le parking d’Old Trafford et alors qu’il rentrait chez lui après le match de championnat contre Watford (0-0), le technicien allemand a été interpellé par un fan. Ce dernier lui a demandé si les trois noms cités plus haut sont vraiment ciblés par la direction.« De quoi rêves-tu la nuit ? ». Il a le sens de la repartie, mais il n’est pas sûr que ça fasse trop rire les fans du club qui attendent avec impatience des renforts pour relancer l’équipe.United est l'une des nombreuses équipes qui seraient désireuses d'acquérir Haaland. Le FC Barcelone et le Real Madrid ont longtemps été considérés comme les principaux candidats pour enrôler la star norvégienne cet été, mais des bruits récents indiquent que c’est Manchester City qui est le mieux placé désormais pour le faire venir dans ses rangs. Concernant Koundé, c’est bien MU qui est le favori à sa signature, même si Chelsea a aussi un œil sur l’ancien Bordelais. Les deux clubs anglais sont également en concurrence pour s’attacher les services de l’international anglais, Rice.