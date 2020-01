Manchester United prêt à offrir une fortune pour un joueur de 16 ans

Alors que le coach de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, s'est dit ouvert à des recrues, la publication britannique The Sun affirme que le club mancunien a fait une offre de 35 millions d'euros à un jeune prodige de 16 ans. Jude Bellingham, milieu de terrain de Birmingham, a attiré l'attention sur lui après ses 4 buts et une passe décisive en 25 rencontres de Championship pour sa première saison en pro.

Plusieurs grands clubs intéressés

Mais si Manchester United est la seule formation à avoir tenté une approche, plusieurs autres clubs seraient intéressés par l'international anglais U17 toujours selon The Sun. Ainsi, Liverpool, Manchester City, Arsenal, le Bayern Munich et Dortmund surveilleraient le jeune prodige. Le Real Madrid, qui vient de s'offrir Reinier Jesus (18 ans) n'est donc pas le seul club sur le marché des jeunes...