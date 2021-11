Manchester United prêt à miser sur Valverde comme intérimaire

Comme on le suspectait depuis le limogeage d’Olé Gunnar Solskjaer, le board de Manchester United va parier sur un entraineur capable de limiter la casse d’ici la fin de la saison avant d’éventuellement parier sur un technicien de renom à partir de la campagne 2021/2022. Selon ce que rapporte le site du quotidien The Guardian, le choix des responsables mancuniens pour ce rôle s’est porté sur Ernesto Valverde.

Valverde préféré à Blanc

Alors qu’on pressentait un britannique pour assurer la transition, c’est donc un coach ibérique et qui ne parle pas le moindre mot d’anglais qui pourrait être embauché à Old Trafford. Ce pari est d’autant plus surprenant que Valverde n’a encore jamais coaché à l’étranger, si l’on exclut les expériences qu’il a connues à l’Olympiakos. De plus, son passage à Barcelone (2017-2020) a été assez mitigé malgré la conquête de deux titres de champion. L’avantage qu’il a en revanche c’est qu’il est actuellement et donc prêt à s’engager s’il le faut.

Parmi les entraineurs qu’on voyait occuper la fonction d’intérimaire il y a aussi Laurent Blanc. La candidature du Cévénol n’a finalement pas été retenue. C’est déjà la deuxième fois que Man United lui tourne le dos.