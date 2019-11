Manchester United pousse pour Gareth Bale, le Real Madrid veut un échange avec Paul Pogba

Lié jusqu’en juin 2022 avec le Real Madrid, l’attaquant international gallois Gareth Bale (30 ans) se rapprocherait toujours un peu plus de la sortie. Après son vrai-faux transfert de l’été dernier, l’ancien joueur de Southampton et de Tottenham pourrait bel et bien faire ses valises durant le mois de janvier. Selon les informations du Sun, le natif de Cardiff serait en contacts très avancés avec Manchester United. A en croire nos confrères anglais, les Red Devils souhaiteraient le récupérer dès la prochaine période de mutations. Les Merengue n’auraient pas l’intention de retenir leur numéro 11, mais l’affaire pourrait tout de même être reportée de quelques mois.

Le Real Madrid veut un échange Bale - Pogba

En effet, le club du président Florentino Pérez souhaiterait profiter d’un éventuel transfert de Gareth Bale pour récupérer Paul Pogba (26 ans), qui resterait aussi dans le viseur de la Juventus Turin. Compte tenu des difficultés des troupes d’Ole Gunnar Solskjaer depuis le début de cet exercice 2019-2020, les dirigeants mancuniens devraient difficilement se séparer du Tricolore en cours de saison, mais la donne pourrait être différente lors du marché estival. Aujourd'hui, toutes les différentes parties concernées auraient ouvert la porte, le Gallois étant dans l’obligation de faire quelques sacrifices au niveau financier. La patience serait néanmoins de mise sur un dossier décidément des plus complexes.