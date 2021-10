En fin de contrat avec Manchester United au mois de juin prochain, Paul Pogba continue de laisser planer le doute sur son avenir. Restera ? Restera pas ? Pour l'heure, les dirigeants du club mancunien n'ont aucune idée des intentions de leur milieu de terrain. Une situation qui ne devrait pas durer très longtemps puisqu'un ultimatum a été fixé.



Comme l'indique le Dailymail ce dimanche, United veut savoir à quoi s'en tenir et tout devra être décidé d'ici le mois de janvier 2022, soit juste après les fêtes de fin d'année. C'est d'ailleurs à partir de ce moment que Paul Pogba sera libre de s'engager avec l'équipe de son choix sans avoir à demander la permission à son club actuel.

Paris en embuscade

Manchester veut quoi qu'il en soit le conserver et lui aurait déjà proposé un contrat de 460 000 euros hebdomadaire. Et même si le PSG a fait monter les enchères à 600 000 euros par semaine, le média explique que les dirigeants mancuniens gardent confiance et espèrent prolonger leur pépite tricolore.

