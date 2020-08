TOMORROW 👀

— Paul Pogba (@paulpogba) August 11, 2020

Pogba croit de nouveau au projet mancunien

Paul Pogba est-il sur le point de lier son futur à celui de Manchester United ? C’est ce que la plupart des fans mancuniens attendent après que l’international tricolore ait posté un mot sur les réseaux sociaux ce mardi. Sur Twitter, le champion du monde a juste écrit « demain » (en anglais). Aucun match des Red Devils n’étant au programme mercredi soir, beaucoup parient donc sur l’annonce d’un nouveau bail de la « Pioche » du côté d’Old Trafford. A moins que ce dernier ne trépigne d’impatience de voir la sortie du PSG en Ligue des Champions contre l’Atalanta. Ce qui serait vraiment surprenant.L’actuel contrat de Pogba avec MU expire en 2021. Si accord il y a entre les deux parties, une clause pour une prolongation d’un an pourrait être activée. L’ancien Bianconero a, pour rappel, longtemps envisagé un départ. L’été dernier, il était même proche de filer au Real Madrid, avant que le transfert ne capote au dernier moment. Il a entamé l’exercice 2019--2020 en trainant un peu le pied, mais depuis son retour de blessure en juin dernier, il semble revivre et retrouver le plaisir de jouer. Évoluant à présent dans une équipe ambitieuse et compétitive et qui est partie pour retrouver la Ligue des Champions, il n’a plus aucune raison de vouloir changer d’air. Reste à confirmer tout ça sur le papier.