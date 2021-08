Manchester United : Pogba à Paris en 2022 ?

Très chaude avant l’arrivée de Lionel Messi dans la capitale française, la piste menant à Paul Pogba s’est depuis refroidie du côté du PSG. Toutefois, il existe toujours un intérêt du club francilien envers l’international tricolore et il est susceptible de se matérialiser par une offre l’été prochain lorsque La Pioche sera libre de tout engagement.

Un plan déjà défini pour Pogba ?

Pogba n’a en effet plus qu’un an de contrat avec Manchester United. Les discussions pour une prolongation n’avancent pas trop et en dépit de sa belle première sortie de la saison en Premier League la tendance le concernant demeure à un départ en 2022. Si ce scénario se vérifie, le board parisien se tiendra à prêt à passer à l’offensive.



Avec Pogba, Paris entend employer la même stratégie qu’avec Georginio Wijnaldum. L’idée est de lui proposer un salaire XXL qu’il lui sera compliqué de décliner et l’inciterait à repousser toutes les autres sollicitations. Selon The Independent, Leonardo et Al-Khelaifi sont disposés à lui verser 700000€ par semaine. Par année, cela ferait à l’international bianconero des émoluments à hauteur de 33.6M€. S’il n’y a pas de revalorisation salariale pour Kylian Mbappé d’ici là (et s’il est toujours en club), cela fera de lui le troisième joueur le mieux payé du club derrière Lionel Messi et Neymar.