En fin de contrat à Manchester United, Paul Pogba privilégie un départ l’été prochain et c’est au Paris-SG qu’il souhaiterait poursuivre sa carrière selon Le Parisien. Une envie qu’il aurait transmis à ses représentants, avec l’espoir que ce transfert se concrétise.

Le PSG a tout pour séduire Pogba

Selon le quotidien allemand Bild, la Juventus Turin suit l'évolution de la situation du Français, mais le PSG a clairement la préférence de ce dernier. Il est d’autant plus attiré par ce challenge qu’au projet sportif qui lui est proposé s’ajoute de bonnes conditions financières. La direction des champions de France est disposée à lui offrir un salaire de 20M€ par an.



Né et élevé à Paris, Pogba n’a pas encore eu la chance d’évoluer pour le club de sa ville. En France, il ne s’est d’ailleurs produit avec aucune équipe au niveau professionnel. Il avait été forme au Havre avant de faire ses valises dès l’âge de 18 ans pour Manchester.