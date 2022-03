Que va-t-il advenir de Mauricio Pochettino à l'été 2022 ? Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2023, l'entraîneur argentin pourrait néanmoins être débarqué prématurément par sa direction, en raison de la saison particulièrement décevante d'un club éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions et de la Coupe de France, et qui propose un jeu pour le moins décevant. En Premier League, Manchester United peut être une porte de sortie, mais elle ne semble plus si ouverte que cela.

Un "énorme favori"

Comme l'indique ce mercredi le Dailymail, Erik ten Hag a passé un entretien avec les dirigeants du club lundi dernier. Et les choses se seraient particulièrement bien passées. Tellement bien que d'après l'ancienne gloire du club Gary Neuville, le tacticien néerlandais serait désormais "l'énorme favori" pour les fans de Manchester United. La messe n'est cependant pas dite puisque le média anglais précise de son côté que United envisage de parler avec Mauricio Pochettino, mais aussi les Espagnols Julen Lopetegui et Luis Enrique.