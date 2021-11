Zinédine Zidane n’est pas le seul technicien visé par Manchester United pour son banc en cas de séparation avec Ole Gunnar Solskjaer. L’ancien entraineur du Real Madrid a certes les faveurs des responsables anglais, mais il n’est pas le seul à figurer dans leur collimateur. D’autres noms et non des moindres sont aussi étudiés par le board des Red Devils.

Zidane en bonne compagnie

Selon le Manchester Evening News, MU continue de s’intéresser à Brendan Rodgers, l’entraineur nord-irlandais de Leicester City et qui a une parfaite connaissance du championnat anglais. Par ailleurs, Erik Ten Hag plait également de par ses accomplissements avec l’Ajax et qui son style de jeu qui s’inspire des préceptes de Johan Cruyff. Enfin, il y aurait également un intérêt envers Luis Enrique, l’actuel sélectionneur de la Roja.



Quelle que soit la piste privilégiée par MU, la certitude est que le crédit de Solskjaer est quasi entamé. Le coach norvégien, qui a perdu le soutien de son vestiaire à mesure que les résultats négatifs s’enchainaient, n’a plus le droit à l’erreur sous peine de devoir rendre son tablier.