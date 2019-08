Manchester United pense fortement à Eriksen

Après la sensation que fut l’arrivée du défenseur Harry Maguire pour 87 millions d’euros, Manchester United continue de s’activer sur le marché des transferts. Jeudi, celui des arrivées sera fermé et les dirigeants des Red Devils n’ont plus beaucoup de temps pour enrichir leur effectif surtout en cas de départ de Paul Pogba pour le Real Madrid. Selon le Daily Mail, l’hypothèse de voir le Français rejoindre la Liga a placé Christian Eriksen dans la ligne de mire.

Le milieu de terrain de Tottenham, 27 ans, constituerait une bonne alternative à "La Pioche", alors que le Danois se trouve sous contrat avec les Spurs jusqu’en 2020. Les représentants d’Eriksen espèrent pouvoir finaliser ce transfert, précise le quotidien anglais. Tottenham, de son côté, maintient son intérêt pour Bruno Fernandes, le milieu du Sporting Portugal, également convoité par… Manchester United, et serait tout proche de conclure avec Giovani Lo Celso (Betis Séville)

Christian Eriksen ne manque pas de prétendants. Si le finaliste de la dernière Ligue des champions ne venait pas du côté d’Old Trafford, la Juventus et l’Atlético pourraient se manifester un peu plus, poursuit le Mail. On évoque des offres autour de 54 millions d’euros. Les prochaines heures devraient être décisives.