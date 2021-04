C'est peut-être une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Défenseur de Manchester United depuis juillet 2016, Eric Bailly est désireux d'aller voir ailleurs. Remplaçant chez les Red Devils, l'Ivoirien de vingt-sept ans a décidé de changer d'air. A un an de la fin de son contrat, il pourrait quitter le club mancunien dès cet été. Plusieurs clubs sont à l'affut.



Et parmi eux, le Paris Saint-Germain se tient prêt. Cible prioritaire de Mauricio Pochettino selon ESPN, Eric Bailly pourrait bien poser ses bagages dans la capitale parisienne. Rien ne dit en revanche que le joueur souhaite venir, lui qui aurait fort à faire pour tenter de déboulonner la charnière centrale titulaire Marquinhos-Kimpembe.

Bailly, homme d'expérience

Souvent blessé, Eric Bailly a toutefois régulièrement répondu présent lorsqu'il était sur la pelouse d'Old Trafford. Son expérience pourrait se révéler être un atout de choix pour le PSG qui n'a pas de remplaçant suffisamment aguerri pour suppléer ses deux défenseurs centraux, et qui doit souvent bricoler lorsque l'un ou l'autre bien à s'absenter.