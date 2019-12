Ce vendredi, la presse anglaise a laissé croire qu’un départ de Paul Pogba de Manchester United serait déjà acté. Une rumeur à laquelle Ole Gunnar Solskjaer, le manager de l’équipe mancunienne, s’est vite empressé de réagir. Durant son point de presse précédant la rencontre de championnat face à Watford, le technicien norvégien a affirmé que la situation de l’international tricolore n’a absolument pas évolué. « Il ne sera pas vendu en janvier », a-t-il clamé sur un ton ferme, répétant ainsi ce qu’il avait lors de ses précédentes sorties médiatiques. Reste à savoir si le manager des Diables Rouges parle au nom de toute l’institution, ou s’il n’est pas du tout au fait de ce qui se trame en coulisses.

Solskjaer retient Pogba et dément pour Haaland

Outre le cas Pogba, Solskjaer a aussi été questionné à propos d’Erling Haaland (RB Salzbourg). Son jeune compatriote, celui que toute l’Europe s’arrache, aurait été vu en train de prendre un vol pour Manchester. Les négociations seraient-ils en cours en vue d’un transfert à Old Trafford ? « Je ne crois pas qu’il soit en route pour Manchester, a rétorqué le coach d’United. Vous savez, je ne peux pas parler des joueurs des autres équipes. Et je peux vous dire que Haaland ne vient pas chez nous. Je connais le garçon, je connais ses amis et il se trouve en vacances en ce moment ». Des propos qui vont refroidir les ardeurs des fans, eux qui voyaient déjà un grand espoir européen les rejoindre durant le mercato d’hiver.