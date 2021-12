L’histoire d’Anthony Martial à Manchester United est en passe de s’achever. Placardisé depuis l’entame de la saison, l’ancien monégasque songe sérieusement à changer d’air. Et il veut même le faire au plus vite. S’il y a possibilité de signer dans un autre club durant le mois de janvier, il l’a saisira. C’est son représentant qui vient de le faire savoir.

Martial veut passer à autre chose

Philippe Lamboley, directeur exécutif d’USFA Management, a déclaré à Sky Sports News : « Anthony souhaite quitter le club en janvier. Il a juste besoin de jouer. Il ne veut pas rester en janvier et je parlerai bientôt au club ». La décision semble donc être irréversible. Au bout de six ans et demi passés à Old Trafford, l’international tricolore cherche à relever un nouveau challenge et donner ainsi un nouvel élan à sa carrière.



En 2021/2022, toutes compétitions confondues, Martial n’a honoré que quatre titularisations avec MU. Son temps de jeu n’est que le 20e effectif de tout l’effectif mancunien (358 minutes en tout). Même Donny Van De Beek a été plus sollicité que lui (360 minutes). Le natif de Massy fait les frais de la rude concurrence qu’il y a aux avant-postes, surtout après le retour au club de Cristiano Ronaldo.