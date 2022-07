Manchester United : Martial dans le viseur de la Juve

De retour de son prêt au FC Séville, Anthony Martial s'est montré à son avantage avec Manchester United. Durant la préparation estival des joueurs d'Erik ten Hag, l'international français (30 sélections) a jusqu'ici su trouver le chemin des filets à 3 reprises en 4 matchs lors des succès obtenus contre Liverpool (4-0), Melbourne Victory (4-1) puis Crystal Palace (3-1). Sous contrat jusqu’en 2024 (plus une année en option) avec les Red Devils, l'attaquant a même reçu les compliments de son entraîneur, après la victoire face à Melbourne. "Je pense que lorsqu'il a la bonne concentration, la bonne motivation et qu'il travaille dur, il aura de la production parce que c'est un bon joueur. Quand il a la bonne concentration et qu’il se livre chaque jour, alors il aura de la production et ça ne tient qu’à lui", avait assuré ten Hag.

Le cas Ronaldo devrait conditionner le futur de Martial

D'après des informations dévoilées par la Gazzetta Dello Sport, la Juventus Turin ne serait pas insensible au profil incarné par Martial, surtout dans l'optique de se renforcer sur le plan offensif, notamment après les départs en fin de contrat de Paulo Dybala et Federico Bernardeschi en plus de celui d'Alvaro Morata, de retour de prêt à l'Atlético de Madrid. En dépit du renfort d'Angel Di Maria, les dirigeants cibleraient un joueur capable d'évoluer dans l'axe, ce qu'est capable de réaliser Martial. Toutefois, un éventuel mouvement du natif de Massy vers la Vieille Dame devrait être conditionné par l'issue du dossier Cristiano Ronaldo, qui ne jouera pas samedi lors de l'amical face à l'Atlético de Madrid, et pourrait possiblement quitter les Red Devils d'ici la clôture du mercato estival. Dans le cas d'un départ, alors il est probable que Martial reste à Manchester United.