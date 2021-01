L'avenir de Jesse Lingard ne passe clairement plus par Manchester United . L'attaquant de vingt-huit ans n'est plus dans les petits papiers d'Ole Gunnar Solskjaer et doit absolument trouver du temps de jeu ailleurs, lui qui espère toujours faire partie de la liste anglaise de Gareth Southgate pour le prochain Euro. Et l'Inter Milan pourrait lui offrir cette possibilité.A en croire le Mirror ce dimanche, Antonio Conte aurait été convaincu par deux anciens pensionnaires d'Old Trafford.. Une condition est cependant liée à une possible arrivée (en prêt) de Lingard : le départ de Christian Eriksen vers d'autres cieux.En attendant, Lingard n'intéresse pas que l'Inter, puisqu'en Premier League,, lui qui aimerait bien s'adjoindre les services de l'international des Three Lions, afin de conserver sa place dans l'élite.