Manchester United : Lingard va-t-il retourner à West Ham ?

C'est l'une des énigmes d'Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United. Alors qu'il possède une belle option offensive en la personne de Jesse Lingard, l'entraîneur mancunien rechigne très clairement à s'en servir et ne lui laisse que des miettes de temps de jeu. Déjà prêté la saison passée à West Ham, club au sein duquel il a tout de suite brillé, l'international anglais pourrait bien quitter une fois de plus United. Et peut-être pour de bon.



Comme l'indique le Sun, la direction mancunienne a même déjà pris le temps d'évalué le prix de vente potentiel de Jesse Lingard qu'il a donc estimé à près de 12 M€. Et toujours d'après le média anglais, West Ham serait partant pour rapatrier l'offensif des Three Lions dans les plus brefs délais.

Un joueur efficace

L'an passé, Lingard avait claqué neuf buts et offert cinq passes décisives en seulement seize matchs disputés avec les Hammers, toutes compétitions confondues. Cette saison avec les Red Devils, il a aussi trouvé le moyen d'inscrire deux buts et d'offrir une passe décisive en seulement 154 minutes passées sur les pelouses (toutes compétitions confondues).