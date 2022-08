Manchester United : le prix étonnant d’Adrien Rabiot !

En pleine crise après un été chaotique et un début de saison raté, Manchester United a bien l'intention de redresser la barre en se renforçant d'ici la fin du mercato estival. Un secteur est jugé comme prioritaire dans l'esprit des décideurs mancuniens : le milieu de terrain. Dans cette optique, la cible première d'Erik ten Hag se nommait Frenkie de Jong, mais cette piste s'est largement refroidie ces derniers jours. Et Man United a désormais une alternative à l'international néerlandais : Adrien Rabiot.

Rabiot, une piste accessible pour Man United

Après plusieurs saisons consistantes, l'international français n'est plus un premier choix pour son entraîneur à la Juventus Massimiliano Allegri, qui ne l'a jamais épargné dans ses prises de positions publiques. Un départ est donc à l'ordre du jour pour l'ancien titi parisien. Et selon les informations de Sky Sports, cette opération pourrait se boucler très rapidement. Et pour cause, la venue du milieu de terrain de la Juve ne représenterait pas un deal trop coûteux pour Manchester United puisque Rabiot, qui ne dispose plus que d'une année de contrat dans le Piémont, sera évalué à environ 17 millions d'euros.