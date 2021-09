Manchester United est enclin à se séparer d’Anthony Martial lors du prochain mercato, vu que ce dernier ne fait plus partie des choix prioritaires d’Ole Gunnar Solskjaer en attaque. Cependant, les responsables du club ne comptent pas le faire pour n’importe quel prix. Ils réclameraient même une somme folle pour la libération de l’ancien monégasque. Selon le média allemand Sport1, le Borussia Dortmund est récemment venu aux renseignements à propos de l’international tricolore. L’écurie de la Ruhr pense au Français afin d’assurer la succession d’Erling Haaland à partir de la saison prochaine.

MU ne veut pas brader Martial

Et, ses dirigeants ont été abasourdis par l’indemnité de transfert exigée par MU. Celle-ci serait de l’ordre de 50 à 55 millions d'euros. Une telle somme parait disproportionnée pour un joueur qui est clairement en perte de vitesse. Et ça l’est à plus forte raison lorsqu’on sait que c’est peu ou prou c’est que les Red Devils avaenit payé pour ses services il y a de cela cinq ans déjà. S’ils ne revoient pas leurs prétentions à la baisse, les décideurs mancuniens vont avoir du mal à vendre leur attaquant indésirable. A noter que le nom de ce dernier a aussi circulé du côté de Barcelone dernière. Une piste qui a peu de chances d’aboutir, vu que le club catalan se trouve dans une situation financière encore plus précaire que le BVB.