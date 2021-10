Manchester United : L'avenir de Pogba se précise

Les responsables de Manchester United se sont résolus à se séparer de leur milieu français, Paul Pogba. Mais ils le feront à la fin de la saison, à l’expiration du contrat de ce dernier, et non avant.



Des discussions ont été menées pour une prolongation de contrat mais Pogba (28 ans) n'a jusqu'à présent pas accepté les conditions qui lui ont été proposées pour un nouveau bail. A partir du mois de janvier prochain, le champion du monde sera éligible pour discuter d’un transfert avec des clubs en dehors de l'Angleterre et les décideurs mancuniens se sont fait une raison par rapport à son cas.

Pogba devrait quitter l’Angleterre

Pour rappel, United a engagé Pogba pour 100 millions d’euros en 2016. Arrivé pour faire franchir un palier à cette équipe, il n’a finalement pas réussi à répondre aux attentes. Sa méforme et ses récurrentes blessures l’ont empêché d’exprimer tout son potentiel. Outre-Manche, de nombreux observateurs ou anciens du club ont exigé son départ. Dernièrement, Ole Gunnar Solskjaer, le coach, l’a laissé sur le banc au coup d’envoi lors du derby contre Liverpool (0-5).



Paul Pogba va bientôt se tourner vers son célèbre agent Mino Raiola pour se trouver un nouveau point de chute. En tant que joueur libre, il ne devrait pas manquer de sollicitations. Le PSG, la Juventus et le Real Madrid l’auraient tous dans leur viseur.