En quête d’un latéral gauche de qualité, le board de Manchester United avait pensé à l’international espagnol Sergio Reguilon comme renfort. Finalement, et si l’on se fie à ce que rapporte Goal UK, cette piste ne se concrétisera pas. Les responsables du club anglais n’auraient pas trouvé d’accord avec le Real Madrid pour le transfert de ce talentueux élément. Au grand dam de ce dernier, qui se voyait déjà évoluer à Old Trafford et participer au redressement des Red Devils en Premier League.



Même si la piste mancunienne n’est plus d’actualité, celui qui s’est distingué lors de l’exercice précédent avec le FC Séville pourrait quand même découvrir le prestigieux championnat anglais. Le défenseur ibérique serait aussi courtisé par les Spurs de Tottenham.

Bale ne viendra pas non plus

Outre Reguilon, MU aurait également fait une croix sur Gareth Bale. Faire venir l’ailier gallois dans le Nord-Ouest d’Angleterre se révèle être trop compliqué comme mission, surtout que le joueur n’a d’yeux que pour une seule destination, à savoir…Tottenham.