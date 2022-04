Sixième de Premier League, Manchester United est passé, dans les grandes largeurs, à côté de sa saison. Afin de bien préparer la suivante, les dirigeants du club ont anticipé et ont déjà officialisé la venue sur le banc de l'actuel entraîneur de l'Ajax Amsterdam, Erik ten Hag. Le tacticien néerlandais a quelques idées sur ce qu'il doit changer au niveau de l'effectif, lui qui aimerait attirer un certain Christian Eriksen.



Après un accident cardiaque survenu lors d'un match du dernier Euro, le Danois a finalement repris le chemin des terrains de football en s'engageant il y a quelques mois du côté de Brentford. À son avantage depuis son retour, l'ancien de l'Inter Milan attise les convoitises de certaines cylindrées de plus gros calibre, dont Manchester United. Selon le Daily Star, les Red Devils vont passer à l'action.

Les deux hommes se connaissent

Et pas plus tard que cet été, puisque pour sa reconstruction souhaitée, Erik ten Hag aurait déjà couché le nom d'Eriksen sur sa liste de recrues. Les deux hommes ont en réalité eu l'occasion de se côtoyer très récemment puisque l'Ajax avait permis à l'international de s'entraîner en son sein, du côté d'Amsterdam. Ils auront peut-être l'opportunité de travailler ensemble très prochainement.