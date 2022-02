Après l’avoir déjà pisté l’année dernière, Manchester United songerait de nouveau à se payer les services de l’avant-centre de Tottenham, Harry Kane. Le quotidien The Telegraph affirme qu'un transfert de l’international anglais vers Old Trafford aurait de bonnes chances de se produire si jamais la direction des Diables Rouges venait à embaucher Mauricio Pochettino comme entraineur à l’issue de la saison. Le technicien argentin semble être le premier choix de MU pour devenir le successeur de Ralf Rangnick lorsque ce dernier abandonnera sa mission sur le banc afin de devenir conseiller du club.

United en concurrence avec City pour Kane

Des sources proches de l’entourage du joueur suggèrent qu'il aimerait travailler à nouveau avec Pochettino après cinq années de succès ensemble à Tottenham. Bien que beaucoup de choses doivent être faites pour que ces retrouvailles se concrétisent, il se dit que le deal a de bonnes chances d’aboutir si les responsables mancuniens agissent rapidement.



Les rivaux de Manchester, City, ont aussi essayé de recruter le capitaine des Three Lions l'été dernier et ont même fait une offre de 150M€ aux Spurs. Par conséquent, ils peuvent aussi se manifester de nouveau dans l’espoir de renforcer leur secteur offensif.